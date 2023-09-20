KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


20 Eylül 2023 16:03
Tds olarak atandım

4 AYDIR ÇALIŞIYORUM BENDE MEMUR OLDUM ŞÜKÜR SORMAK İSTEDİĞİNİZ SORU OLURSA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIRIM BEN ÇOK ARADIM ZAMANINDA KONUŞMAK İÇİN ATANMIS BİR MEMUR


TıbbiSekreter02
Aday Memur
20 Eylül 2023 17:18

hayırlı olsun bende haziran mezunu oldugum için atamayı kıl payı kaçırdım şuan farklı kurumda memurum taban maaş alıyorum. tds maaşı buraya göre iyi olduğu söyleniyor ortalama maaş nedir birde meslek zormu sizce çalışma saatleri hakkında bilgi verebilirmisiniz

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