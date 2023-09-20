Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Eylül 2023 16:48
Madde 43 teki ek ödeme hangisi?

Ek ödeme oranları %20 arttırılır diyor burda ki ek ödeme hangisi arkadaşlar?

Çok Yazılan Konular

TDS Yardımİstifa sonrası yeniden atamaEş durumu redSağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak Sağlık bakanlığı ünvan değişikliği mülakat sorularıHastanede Çalışan Sürekli İşçiŞehir hastanesinde bir tost bir çay 83 TL. yazıklar olsunsağlık bakanlığı raporlu iken mazeret tayiniDöner sermayeÖnemli

Sözlük

Hindistan'ın yeni adı 1 mauro icardi 1 ampirik 6 enflasyon nasıl düşürülür 1 tello halayı 1 cola turka 1 laylaylom galiba sana göre sevmeler 5 laçin 1 merli.sapere aude 1 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Altının kilogramı 1 milyon 665 bin liraya gerilediHrant Dink cinayetine ilişkin açılan davada tahliye kararı'14 Mayıs'taki çıtayı 31 Mart'ta daha da ileriye taşımak için gayret edeceğiz'Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulunduİYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Editörün Seçimi

Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir2023 Eylül maaşlarımızı yazalımTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar