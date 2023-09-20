Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Eylül 2023 16:50
Görevlendirme yazısı

İl/ilçe emrine atanmıştım. Cuma günü başlamamı yaptım.Yeni ders programını alıp pazartesiden itibaren derslere giriyorum. Memur az önce görevlendirme yazısının gelmediğini, mebbise de düşmediğimi söyledi. Telaşlanmalı mıyım. Görevlendirme yazısı ne zaman çıkar. İnsan ilçeye görünmeye de korkuyor. İlçeye gidip sormalı mıyım?


Peliniin
20 Eylül 2023 16:55

Nerdeki memur dedi hocam okuldaki mi?

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