Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Eylül 2023 17:08
Hangi ek ödemeye artış gelecek?

43. Maddede sağlık çalışanlarının ek ödemesi %20 arttırılır diyor. Burda ki ek ödeme 5200 liralık sabit ek ödeme mi yoksataban ek ödeme mi?

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