Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Eylül 2023 17:30
Sınıfta hakimiyet kuramıyorum

Arkadaşlar özel meslek lisesinde öğretmenim.2 3 sınıfta sorun yaşıyorum.Bir sınıf geçen haftaki derste çok konuştu.Bende eksi verdim.Performans notlarını buna göre vereceğimi söyledim.Bu hafta bazıları dertse uyumak istedi.Bazılari farkli dersin ödevini yaptı.Bazıları kitap okudu.4 5 öğrenci bu şekilde.Eksi vermemden de korkmuyorlar.Ne önerirsiniz?


skramz
Daire Başkanı
20 Eylül 2023 17:35

düzeni veya dersin akışını bozmuyorsa elleme. zorla bir şey öğretmek anca ilkokul veya ortaokulda oluyor o da belli bir yere kadar. ilk ve ortada bile çok zor olmuyor da çoğu zaman.


Fizikciiyiz
Aday Memur
20 Eylül 2023 18:16

Hocam çok konuşuyorlar.Dersin akışını bozuyorlar.

skramz, 2 saat önce

düzeni veya dersin akışını bozmuyorsa elleme. zorla bir şey öğretmek anca ilkokul veya ortaokulda oluyor o da belli bir yere kadar. ilk ve ortada bile çok zor olmuyor da çoğu zaman.


atahoca
Genel Müdür
20 Eylül 2023 18:18

Ne yaparsanız yapın polemiğe girmeyin.

Fizikciiyiz, 2 saat önce

Hocam çok konuşuyorlar.Dersin akışını bozuyorlar.


Fizikciiyiz
Aday Memur
20 Eylül 2023 18:22

Haklısınız hocam. Ben bunu yaptım bazıları ile

atahoca, 2 saat önce

Ne yaparsanız yapın polemiğe girmeyin.


spock
Daire Başkanı
20 Eylül 2023 18:32

Dersi sabote etmeyene bulaşmayacağını söyle. işini yapmana engel olmamalarını nazikçe iste. güleryüzünü hiç bozma. rica ediyorum diye konuş.

ikinci haftaya iş çözülür. güleryüzünü asla bozma. ama arada asık suratlı ve yine sakin bir şekilde sanki elinde büyük bir silah varmış ama insanlığından kullanmıyormuşsun gibi konuş.

biraz mafyacılık oyna yani. en manyaklarda bile işe yarıyor.


Fizikciiyiz
Aday Memur
20 Eylül 2023 18:34

Hocam mesela susturuyor 2 dakika sonra gene başlıyor.İnanın ders dur susla geçiyor.

spock, 1 saat önce

Dersi sabote etmeyene bulaşmayacağını söyle. işini yapmana engel olmamalarını nazikçe iste. güleryüzünü hiç bozma. rica ediyorum diye konuş.

ikinci haftaya iş çözülür. güleryüzünü asla bozma. ama arada asık suratlı ve yine sakin bir şekilde sanki elinde büyük bir silah varmış ama insanlığından kullanmıyormuşsun gibi konuş.

biraz mafyacılık oyna yani. en manyaklarda bile işe yarıyor.


okuryazar3
Müsteşar
20 Eylül 2023 18:59

Yazısı turası silinmişlere bu yetkiyle hiç bir şey yapamzasınız sayın hocam.Liselerde sınıf tekrarı sınıfta kalmanın yeniden müfredata konduğunu hatırlatırsanız belki biraz not korkusu ile hafiflerler de sanmıyprum.Malum atasözü "Ölmüş eşek kurttan korkmaz"..

Aman dikkat psikolojilerini bozup benim gibi soruşturmalık olma:))


hoca7979
Aday Memur
20 Eylül 2023 19:03
Özel okullarda arsızlık sorunu var.Çözüm basit aslında gençlere negatif baskıyla yaklaşırsan düsman olursunuz.Yapacagınız onlarin can alıcı noktalarını bulmak mesela veli aramasi olur ozel okulda şöyle olursanız velinize böyle derim gibi söylemlerle yanınıza çekebilirsiniz.Yada ses yapmayam bende 100 ü alır der ve sessiz birkaçına 100 verirseniz buda etkili olabilir.Duygusal davranıp banada mı boyle davranıyorsunuz diye yaklasadabilirsiniz.Unutmayın arsız çocuk ÖZEL okulda asla kalmayacağını bilir ne yapsa yanina kar kalacağını bilir.Gideninögretmen olucağını parası ile orada barınabileceğini iyi bilir.Oskarlık oynayın kazanan siz olun vesselam Allah yardımcınız olsun. Not:23 yıldır ozel ve devlette eş zamanlı çalısıyorum.
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