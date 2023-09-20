Sınıfta hakimiyet kuramıyorum

Dersi sabote etmeyene bulaşmayacağını söyle. işini yapmana engel olmamalarını nazikçe iste. güleryüzünü hiç bozma. rica ediyorum diye konuş.

ikinci haftaya iş çözülür. güleryüzünü asla bozma. ama arada asık suratlı ve yine sakin bir şekilde sanki elinde büyük bir silah varmış ama insanlığından kullanmıyormuşsun gibi konuş.

biraz mafyacılık oyna yani. en manyaklarda bile işe yarıyor.