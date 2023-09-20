Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Eylül 2023 18:05
Geçici görevlendirme hk

Merhaba, eğitim maksatlı kurum beni özel teşebbüste geçici görevlendirme yapabilir mi ? (Katılmak istemiyorum bireysel gerekcelerim var.)

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