Emeklilik Önemli!!!

Merhaba arkadaşlar; 13 yıllık polis memuruyum. 2010'da mesleğe girdik. Hizmet yılımız 2030 civarı doluyor(20 yıl) Yaş haddimiz 2043'de doluyor. (55 yaş) Emeklilikle ilgili birkaç sorum olacak -Ben şimdi 2030'da maaşsız tazminatsız emekli olabiliyor muyum? Emekli maaşım ve tazminatım 2043'de mi yatıyor? Maaş ve tazminat çalıştığım 20 sene mi baz alınarak hesaplanacak? Tahminen ne kadar olur? - 2030'da maaşsız emekli olduktan sonra herhangi bir yerde sigortalı çalışamıyorum üzerime şirket açamıyorum doğru mudur? - 2030'da emekli olduktan sonra herhangi bir işte sigortalı çalıştığım taktirde sgk dan kaç yaşında emekli olabilirim? Hesaplama nasıl yapılacak? Mesleği sayıp üzerinemi prim günlerini ekleyecekler tam olarak bu iş nasıl oluyor? - 2030'da maaşsız emekli olduktan sonra herhangi bir zaman sonra tekrar mesleğe dönebiliyormuyum? Ayrıntılı bilgisi olan ve bu durumla karşılaşan varsa cevaplarsa sevinirim. Emniyette bu işleri hangi birim daha iyi bilir?

Merhaba arkadaşlar; 13 yıllık polis memuruyum. 2010'da mesleğe girdik. Hizmet yılımız 2030 civarı doluyor(20 yıl) Yaş haddimiz 2043'de doluyor. (55 yaş) Emeklilikle ilgili birkaç sorum olacak -Ben şimdi 2030'da maaşsız tazminatsız emekli olabiliyor muyum? Emekli maaşım ve tazminatım 2043'de mi yatıyor? Maaş ve tazminat çalıştığım 20 sene mi baz alınarak hesaplanacak? Tahminen ne kadar olur? - 2030'da maaşsız emekli olduktan sonra herhangi bir yerde sigortalı çalışamıyorum üzerime şirket açamıyorum doğru mudur? - 2030'da emekli olduktan sonra herhangi bir işte sigortalı çalıştığım taktirde sgk dan kaç yaşında emekli olabilirim? Hesaplama nasıl yapılacak? Mesleği sayıp üzerinemi prim günlerini ekleyecekler tam olarak bu iş nasıl oluyor? - 2030'da maaşsız emekli olduktan sonra herhangi bir zaman sonra tekrar mesleğe dönebiliyormuyum? Ayrıntılı bilgisi olan ve bu durumla karşılaşan varsa cevaplarsa sevinirim. Emniyette bu işleri hangi birim daha iyi bilir?