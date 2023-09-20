Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Eylül 2023 18:05
Emeklilik Önemli!!!
Merhaba arkadaşlar; 13 yıllık polis memuruyum. 2010'da mesleğe girdik. Hizmet yılımız 2030 civarı doluyor(20 yıl) Yaş haddimiz 2043'de doluyor. (55 yaş) Emeklilikle ilgili birkaç sorum olacak -Ben şimdi 2030'da maaşsız tazminatsız emekli olabiliyor muyum? Emekli maaşım ve tazminatım 2043'de mi yatıyor? Maaş ve tazminat çalıştığım 20 sene mi baz alınarak hesaplanacak? Tahminen ne kadar olur? - 2030'da maaşsız emekli olduktan sonra herhangi bir yerde sigortalı çalışamıyorum üzerime şirket açamıyorum doğru mudur? - 2030'da emekli olduktan sonra herhangi bir işte sigortalı çalıştığım taktirde sgk dan kaç yaşında emekli olabilirim? Hesaplama nasıl yapılacak? Mesleği sayıp üzerinemi prim günlerini ekleyecekler tam olarak bu iş nasıl oluyor? - 2030'da maaşsız emekli olduktan sonra herhangi bir zaman sonra tekrar mesleğe dönebiliyormuyum? Ayrıntılı bilgisi olan ve bu durumla karşılaşan varsa cevaplarsa sevinirim. Emniyette bu işleri hangi birim daha iyi bilir?

plt.kaan
Aday Memur
20 Eylül 2023 18:50
bildiklerim teyide muhtactir. maassiz emeklilik diye bir olay bizde yok. 20 yılı doldurdu mu emekli olamıyorsun. emekli olabilmek için yaşı doldurmak gerekiyor. 55 yaşından önce yasa degismedigi sürece emeklilik gözükmüyor. 20 yılı doldurunca istifa ediyorsun. istifa ettigin için bu sefer yaş 57-58 e çıkıyor. emekli olan biri tekrar donemiyor. Eskiden 20 yılda emeklilik hak ediliyordu. şimdi kalktı. sadece yaşı bekliyorsun. en erken emeklilik 30 yaşında mesleğe girdiysen 25 yılda emekli olursun. en büyük adaletsizlik 20 yaşında mesleğe giren ile 30 yaşında mesleğe giren arasında 10 yıl geç emeklilik var. gerçekten adaletsizlik bu. söylediklerim teyide muhtactir. bildiklerim bu yöndedir.

&YuSuF&
Memur
20 Eylül 2023 19:15
2030 da istifa ediyorsun maaş ve tazminat alamıyorsun maaş ve tazminatı 2043 te alıyorsun ikramiye ile ilgili birşey bilmiyorum
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