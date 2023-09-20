Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Eylül 2023 18:08
Lgs sınav soruşturması

Lgs sınavında gözetmen olarak görevliydim. Bugün bir eğitim müfettişi arayıp okulumun yerini sordu. Lgs soruşturması var ifadenizi alacağız dedi. Sınav oldukça normal geçmişti hiç sorun olmadı. Başından böyle bir durum geçen var mı ? Eğer bir yanlış yaptıysak en fazla ceza ne olabilir?


misalen
Daire Başkanı
20 Eylül 2023 18:55

Anlatmanıza göre somut bir durum yaşanmamış ve tutanak da tutulmamış. O yüzden pek de dert edecek bir durum değil.

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