Dövmeli jandarma personeli

Arkadaşlar geçen gün havalimanında kolunda dövme olan bir jandarma personeli gördüm sivil giyimliydi. Jandarma olduğunu nereden anladın derseniz üzerinde yelek vardı :) Dövmeli jandarma nasıl oluyor diye sordum. Artık izin veriyorlar dedi.

Arkadaşlar geçen gün havalimanında kolunda dövme olan bir jandarma personeli gördüm sivil giyimliydi. Jandarma olduğunu nereden anladın derseniz üzerinde yelek vardı :) Dövmeli jandarma nasıl oluyor diye sordum. Artık izin veriyorlar dedi.