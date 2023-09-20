Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Eylül 2023 18:27
Dövmeli jandarma personeli
Arkadaşlar geçen gün havalimanında kolunda dövme olan bir jandarma personeli gördüm sivil giyimliydi. Jandarma olduğunu nereden anladın derseniz üzerinde yelek vardı :) Dövmeli jandarma nasıl oluyor diye sordum. Artık izin veriyorlar dedi.

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