Üniversitede Mühendis Olmak(Deneyimli abilerim yorumlarını bekliyorum)

Merhabalar bir üniversitede 4B sözleşmeli bilgisayar veya yazılım mühendisi olmanın iyi veya kötü yanları nelerdir acaba ? iş rahatlığı, maaş ve özlük hakları olarak nasıldır üniversiteler önerirmisiniz

Merhabalar bir üniversitede 4B sözleşmeli bilgisayar veya yazılım mühendisi olmanın iyi veya kötü yanları nelerdir acaba ? iş rahatlığı, maaş ve özlük hakları olarak nasıldır üniversiteler önerirmisiniz