Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Eylül 2023 18:35
Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynı

Arkadaşlar 18 yıllık hemşireyim nisanda dilekçemi verdim o dönemde raporluydum kadroya geçirmediler.başladım kadroya geçirdiler fakat maaşım yine aynı 25bin.. derece kademe içinde 3 ay beklersin denildi. Aynı yıl kadrolu arkadaşlarım nöbet falan yok 30 küsür alıyorlar. Kadroya geçip derece kademe alan var mı? Maaşlarınız arttımı ben hiç bişey anlamadım bu kadrodan

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