Öğretmen Yetersizliği ve Çözüm Önerileri

Öğretmenlerimizin yeterlilik düzeyi çok düşük.ben okulda x dersini okutsun diye bir öğretmen istihdam edeceğim ama 4 yıllık lisans programı sonunda öğretmenimizin alan bilgisi testi, kendisine sorulan sorulardan yüzde 35'ine doğru cevap verecek kadar olacak ! Bu bahsettiğim fen bilimleri testi.mesela bir başka testte yüzde 45.mesela ilköğretim matematikte yüzde 30.mesela lise matematikte alan bilgisi yeterlilik yüzde 27 ingilizcede yüzde 46.hani 'yabancı dil öğretemiyoruz' tartışmaları var ya.bu beni mesela ürkütüyor, rahatsız ediyor."

Bu sözler Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN'e ait.

Öğretmenlerin kendi alan bilgileri konusunda yetersizliği bir yana pedagoji konusunda bilgileri neredeyse hiç yok ve ne kadar acı ki Okula yeni başlayan küçük çocukları ruhsal yönden buduyorlar adeta.

50 -60 yıl önceden kalma bütün gelişmiş ülkelerin terk ettiği çocukların sosyal duygusal gelişimlerine zarar veren ödül ceza gibi davranışçı yöntem ve teknikleri kullanıyorlar, çünkü bildikleri başka bir şey yok.

Sınıfına girdikleri öğrencilerin gelişim dönemi özellikleri hiç bilmiyorlar. Bu halde nasıl bir öğretmenlik yapılır ki !!?

Bu konuda neler yapılabilir acaba?