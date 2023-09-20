Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


20 Eylül 2023 20:56
YHS Görev tanımı

Devlet yurdunda Hizmetli olarak çalışıyorum. Yardımcı Hizmetler Sınıfına tabiiyim. Yardımcı hizmetler sınıfı kanununda iş alanlarım arasında Temizlik, evrak getir götür, misafir karşılama yazıyor ancak bize kurumda zorla boya badana ve dolap eşya taşıma işi yaptırılıyor. Bununla ilgili nasıl bir yol izleyebilirim

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