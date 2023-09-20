Görevlendirme sonucu ne zaman gelir ?

Hocalarım bu yıl görevlendirme isteyen oldu mu acaba? Ne kadar zamanda sonuçlandı?

Bir hafta önce verdim dilekçeyi çarşamba günü, henüz olumlu veya olumsuz bir sonuç gelmedi, normal mi bilemedim. Beni mi ararlar yoksa okula mı bildiriyorlar onu da bilmiyorum. İlçe mem'i ara ara yoklayıp peşine mi düşmek lazım acaba?

Teşekkürler