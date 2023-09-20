Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Eylül 2023 21:13
Görevlendirme sonucu ne zaman gelir ?

Hocalarım bu yıl görevlendirme isteyen oldu mu acaba? Ne kadar zamanda sonuçlandı?

Bir hafta önce verdim dilekçeyi çarşamba günü, henüz olumlu veya olumsuz bir sonuç gelmedi, normal mi bilemedim. Beni mi ararlar yoksa okula mı bildiriyorlar onu da bilmiyorum. İlçe mem'i ara ara yoklayıp peşine mi düşmek lazım acaba?

Teşekkürler


apahce90
Aday Memur
20 Eylül 2023 21:31

bulunduğunuz ilçe il mem durumuna göre değişiyor Hocam. benim bulunduğum ilde her ayın 5inde toplu olarak Vali onayına sunuluyormuş.

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