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Editörler : ecoekonomist


20 Eylül 2023 21:18
Tavuk Dünyası Halka Arza Hazırlanıyor

Tavuk restorant zinciri Tavuk Dünyası, yurt dışı ve yurt içi piyasada restoran sayısını arttırmak için halka arz olmaya hazırlanıyor. 2023 yılında halka arz olması beklenen firma şuan taslak aşamasında ve SPK onayı bekliyor.

https://www.halkaarztakvimi.com.tr/tavuk-dunyasi-gida-san-ve-tic-a-s-tvkdn/

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