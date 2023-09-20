Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Eylül 2023 21:52
Maaş Farkı Hesaplamasında 8000 TL Seyyanen Zam Dikkate Alınıyor Mu ?

Canlar, erenler iyi akşamlar. Yaklaşık 23.300 Tl olan maaşımızın içinde 8000 TL seyyanen zam var. Ek ödeme adı altında. Şimdi diyelim biz %30 civarı maaş farkı alacağız, bu toplam 23.300'den mi hesaplanacak yoksa 8000 TL seyyanen çıkılıp mı hesaplanacak ? Bilgisi olan yorum yazarsa sevinirim.


DURMUŞ Ünal
Memur
20 Eylül 2023 21:55
23300 den hesaplanacak. çünkü seyyanen zam memur katsayısına bağlandı.

onur6319
Aday Memur
20 Eylül 2023 21:57

Teşekkürler kardeşim.

DURMUŞ Ünal, 20 dk. önce
23300 den hesaplanacak. çünkü seyyanen zam memur katsayısına bağlandı.
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