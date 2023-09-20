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Editörler : **sude**


20 Eylül 2023 22:09
Çapkın erkek yoktur

Çapkın kadın vardır.


JW Argo İzmir 3310
Şef
20 Eylül 2023 22:13
capkin insanevladlari

Bozkurtbakışlı
Aday Memur
20 Eylül 2023 23:33
Bir kadın istemezse, hiçbir erkek hiçbirşey yapamaz. Etrafta uçar durur! Hiçbir yere konamaz:)) Bir kadın en küçük yanaşma gördümü tokatı yapıştıracak! Yook eğer "BİRİ GÖRECEK" diyorsa! Çapkın kardeş doğru avı bulmuş demektir...
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