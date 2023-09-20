Çapkın erkek yoktur

Bir kadın istemezse, hiçbir erkek hiçbirşey yapamaz. Etrafta uçar durur! Hiçbir yere konamaz:)) Bir kadın en küçük yanaşma gördümü tokatı yapıştıracak! Yook eğer "BİRİ GÖRECEK" diyorsa! Çapkın kardeş doğru avı bulmuş demektir...

Bir kadın istemezse, hiçbir erkek hiçbirşey yapamaz. Etrafta uçar durur! Hiçbir yere konamaz:)) Bir kadın en küçük yanaşma gördümü tokatı yapıştıracak! Yook eğer "BİRİ GÖRECEK" diyorsa! Çapkın kardeş doğru avı bulmuş demektir...