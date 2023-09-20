Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Eylül 2023 22:19
sözleşme yenilemezsek
4 b li destek personeli olarak çalışmaya başlayan biri her yıl sonu da sözleşme yeniler mi. Birde sözleşme yenilemezse 1 yıl bekleme cezası alır mı??

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