KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


20 Eylül 2023 22:51
Pomem için Göz Kusuru

Arkadaşlar Polis Akademisi websitesinden de baktım ama tam anlayamadım internette yazanlardan da pek bir şey anlayamadım açıkçası. Direkt konuya gireyim sağ gözüm -1 sol gözüm -0.75 bu durum polisliğime engel teşkil ediyor mu arkadaşlar çizdirmeme gerek kalır mı?

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