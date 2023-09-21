Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Eylül 2023 00:02
Kosmerim

Ne olacak bu 2 3 yillik kendini bi halt sanan egosundan gecilmeyen is bilmez kosmercikler adam takmis caniği beline emniyet muduru gibi geziyor ortalikta laf anlatamiyorsun bile duvara mi konusuyon buna mi konusuyon kafa almiyor basmiyor hatta bir tanesi var sanki beyni yok gibi adamin iq testine soksan sempanze daha akilli cikar bu nasil kosmer olmus


Muerem
Şube Müdürü
21 Eylül 2023 00:16

Gitar kursu gibi haftasonu 6 ay kursla komser oldular fyolar aynı zamanda üniversitelerine gittiler mezun oldular sonraki paemler farklı mı değil tabiki kpss den 60 alırsan polis 70 alırsan kosmer ol hatta zamanında pmyo ya mülakat sonrası yazılı sınavla girilirdi sıralamaya girmek mühimdi bu yazılı sınavda ee noldu 3 4 kere pmyo deneyip polis olamayanlar yıllar sonra kosmer oldular


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Aday Memur
21 Eylül 2023 00:16

Bu durum, özellikle yeni mezun olmuş ve henüz tecrübe kazanamamış genç çalışanlar arasında yaygındır. Bu kişiler, üniversiteden mezun olduktan sonra iş hayatına atıldıklarında, kendilerini birden bire önemli bir konumda ve sorumluluk altında bulurlar. Bu durum, onların egolarının kabarmasına ve kendilerini bir halt sanan bir tavır takınmalarına neden olabilir.

Bu kişilerin bu davranışlarına neden olan bazı etkenler şunlardır:

Üniversitede almaları gereken eğitimi tam olarak alamamaları ve bu nedenle kendilerini yetersiz hissetmeleri

İş hayatındaki rekabet ortamının onları zorlaması ve bu nedenle kendilerini korumaya almaları

Aile ve arkadaş çevrelerinin onları sürekli pohpohlaması ve bu nedenle kendilerini daha iyi hissetmeleri

Bu tür davranışların iş hayatında ciddi sorunlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu kişiler, iş arkadaşlarıyla ve üstleriyle çatışmalara girebilir, işlerini düzgün bir şekilde yapamaz ve hatta kurum için zararlara yol açabilirler.

Bu sorunu çözmek için yapılabilecek bazı şeyler şunlardır:

Bu kişilerin kendilerini geliştirmeleri ve tecrübe kazanmaları için fırsatlar sunmak

İş yerindeki rekabet ortamının azaltılması

Bu kişilerin egolarını kontrol etmeleri için desteklenmesi

Özellikle yeni mezun olmuş çalışanlara, iş hayatındaki zorluklara karşı hazırlıklı olmaları ve kendilerini geliştirmeleri için tavsiyelerde bulunmak önemlidir. Bu kişiler, iş hayatında başarılı olmak için sadece bilgi ve beceriye değil, aynı zamanda iyi bir insan ilişkilerine ve güçlü bir karaktere de ihtiyaç duyarlar.

Sorunuzdaki örnekte bahsedilen kişi, belki de yukarıda bahsedilen etkenlerden dolayı bu şekilde davranmaktadır. Bu kişinin egosunu kontrol etmesi ve kendisini geliştirmesi için desteklenmesi gerekir.

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