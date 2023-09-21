Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Eylül 2023 00:07
Öğretmenlik İhtisas Mesleğidir

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

43. madde: "Öğretmenlik; devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir."

7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu

3. madde: "Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini, Türk Millî Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür."

Özel Eğitim Öğretmeni olmak kolay değildir. Bazı öğrenci vardır, içine kapanıktır. Yüzünde gülücükler açsın, sosyalleşsin diye bin bir gayret gösterirsiniz. Birisi vardır mesafeni tam ayarlayamazsan duvara çarpılma tehliken vardır. Onlara acımadan ve şefkatle bakarsın.

İlkokul veya ana sınıfı öğretmeninin sahip olacağı özellik ve alan bilgisi olarak ansiklopedi ezberi beklenmez. Pedagoji, formasyon gibi unsurlar ön plana çıkar. Yeri gelir çocuğun burnunu silersin. Yeri gelir bir köyde bir fakirce heyecanla kurulan sofraya davet edilirsin ve mahcup olmasınlar diye sevmediğin yemeğe kaşık çalarsın. Yeri gelirsin okutulmayacak çocuk için yaka paça olursun, ortaokulda. Sonra hoca okutma dedi iftirasına uğrarsın. Sınıflar büyüdükçe alan bilgisinin yeri artmaya başlar.

Saha dışarıdan görüldüğü gibi değil. Tiner kullanan, torbacılık yapan, adam yaralama gibi suçlardan çocukların bulunduğu bir sınıfta süt kuzusu tabir edilen çocuklar da bulunuyor. Bunları birbirlerine zarar vermeden, belli kazanımları kazandırmak çok kolay değil. Evde sehpanın bacağı ile dayak atılan, üç gün evine uğramayan çocukla diyalog kurmak ve topluma ve ailesine yararlı hale getirmeye çalışmak kolay değildir. Çok fazla örnekleri var. Bunlar olmasa dahi farklı kültür, zeka, ekonomik çevre, ideoloji, psikoloji ve zekadaki kişileri hem idare etme hem de ideal kazandırmak kolay değil. Vasıfsız denilen kişiler vazifesinin üstünde gayret sarf etmeseydi belki bugün toplumda olan hadiselerin birkaç katı yaşanabilirdi. Bu arada üst bürokrasi birçok yönden elini bağlamasına rağmen bunları yapıyorlar.

Evet, öğretmenlik ihtisas mesleğidir.

Skorskyle gelinen yerde bayrağı dalgalandırırsın. Bayrak direğine asılmak suretiyle şehit edilirsin yeri gelir, yeri gelir kurşunlara hedef olursun güzel sesi gelir kulağına. Pandemide İstanbul Milli Eğitim'in sayfası simsiyah olur, taziyelerle ama yine bilinmezsin. Sizleri de unutmadık. Fakat bunlar ihtisastan değil. Fakat anmadan geçmek.


Cirixus
Aday Memur
21 Eylül 2023 00:09

Öğretmenlerden beklenen dadılıktır. Anne baba işteyken göz kulak olursun. Bundan gerisi teferruat.

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