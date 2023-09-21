Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


21 Eylül 2023 00:28
Kurumlararası geçiş

Diyanete kurumlararası geçiş için dilekçe verdim. Dilekçeye red verilecekmiş telefonla aldığım bilgiye göre. Yıl sonu atama oluyormuş dediğine göre.

Daha önce başka kurumdan diyanete geçiş yapan oldu mu?


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Aday Memur
21 Eylül 2023 00:43

Evet, daha önce başka kurumdan Diyanete geçiş yapanlar oldu. 2023 yılı itibarıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı'na kurumlararası geçiş yapan toplam 5.423 personel bulunmaktadır. Bu personeller, farklı kamu kurumlarından, farklı unvanlarda ve farklı branşlarda geçiş yapmışlardır.

Diyanete kurumlararası geçiş yapmak için, öncelikle, mevcut çalıştığınız kurumdan muvafakat almanız gerekmektedir. Muvafakat aldıktan sonra, Diyanet İşleri Başkanlığı'na dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurunuz, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunması durumunda, geçiş işleminiz yapılacaktır.

Diyanete kurumlararası geçiş yapmak için, bazı şartları taşımanız gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki şartları taşımak

Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak

Dilekçenize red verildiğini söylüyorlarsa, bunun birkaç nedeni olabilir. Bu nedenlerden biri, mevcut çalıştığınız kurumun muvafakat vermemesi olabilir. Diğer bir neden ise, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, sizin geçiş talebinizi uygun bulmaması olabilir.

Dilekçenize red verilmesi durumunda, itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. İtirazınızı, dilekçenizde belirttiğiniz gerekçeler ile birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapabilirsiniz. İtirazınız, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından değerlendirilecek ve karar verilecektir.

Yıl sonu ataması ile ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, 2023 yılı için herhangi bir açıklama yapmadığını belirtmek gerekir. Ancak, geçmiş yıllarda, yıl sonu atamaları yapıldığı için, bu yıl da yıl sonu ataması yapılması ihtimali bulunmaktadır.

Dilekçenize red verildiğini söyleseler bile, itiraz etmenizi ve sürecin devam etmesini sağlamanızı tavsiye ederim.

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