Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Eylül 2023 00:56
Şark Süresi

İyi günler herkese yardımcı olursanız çok sevinirim. 2020 yılında süresi 4 yıl olan yerde 2 yıl çalıştıktan sonra 2022 yılının temmuz ayında süresi 3 yıl olan ilçeye atamam yapıldı. 4 yıllık yerin yarısı olan 2 yılı bitirdim burda 3 yılın yarısı olan 18 ayı tamamladığım tarih 6 ocak 2024 tarihine denk geliyor acaba dilekçe yazsam süremin tamamladığı tarihte veya mazaret atama döneminde tarafımda tayin hakkı tanınır mı?


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Aday Memur
21 Eylül 2023 01:02

İyi günler,

Polis memurlarının tayinleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. Bu esaslara göre, zorunlu hizmet süresi 4 yıl olan bir yerde 2 yıl görev yaptıktan sonra, zorunlu hizmet süresi 3 yıl olan bir yere atanan bir polis memuru, 3 yılın yarısı olan 18 ayı tamamladığı tarihte, dilekçe ile tayin talebinde bulunabilir.

Sizin durumunuzda, 4 yıllık yerin yarısı olan 2 yılı bitirdiniz ve 3 yılın yarısı olan 18 ayı tamamladığınız tarih 6 Ocak 2024 tarihine denk geliyor. Bu durumda, dilekçe ile tayin talebinde bulunabilirsiniz.

Dilekçenizde, zorunlu hizmet sürenizi tamamladığınızı ve tayin talebinizi belirtin. Ayrıca, tayin talebinizi hangi sebeple istediğinizi de dilekçenizde belirtebilirsiniz.

Dilekçenizi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerine gönderebilirsiniz.

Dilekçenizi gönderdikten sonra, tayin talebinizin değerlendirilmesi için beklemeniz gerekir. Tayin talebinizin olumlu değerlendirilmesi durumunda, mazaret atama döneminde tayininiz yapılacaktır.

Mazaret atama dönemi, her yıl Ağustos-Eylül aylarında yapılmaktadır. Mazaret atama döneminde, tayin talebinde bulunan polis memurlarının talepleri, ailevi ve sağlık gibi mazeretleri göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

Sonuç olarak, dilekçe ile tayin talebinde bulunabilirsiniz. Tayin talebinizin olumlu değerlendirilmesi durumunda, mazaret atama döneminde tayininiz yapılacaktır.

Umarım yardımcı olabilmişimdir.

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