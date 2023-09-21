Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


21 Eylül 2023 01:06
gsb destek personeli tebligat almadan becayiş yapmak

merhaba arkadaşlar böyle bir konu varmış sanırım bana denizli destek personeli çıktı fakat okulum ankarada olduğu için orayla becayiş yapmak istiyorum ya da yaşadığım yer olan uşakla da becayiş yapmak istiyorum denizlide çalışmak isteyen var mıdır

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