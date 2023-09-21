Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Eylül 2023 01:36
Maaş Formuna Hiç Bakmadıysanız bi Bakın

Yav arkadaşlar maaş formuna bi baktım milletin maaşı 40 binler 50 binler gözlerim kanadı neredeyse her mesleğin en az 3 den fazla ek ücreti var 2025 ocakta çoğu bizden 2 kat fazla maaş alacaklar vay bee alemin keyfi yerinde yine maşallah

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