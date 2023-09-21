Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Eylül 2023 02:27
Eşim yurtdışında 4b (sözleşmeli sekreter) olursa izin alabilir miyim?

Merhaba. Ben kadrolu öğretmenim. Eşim yurtdışı konsoloslukta sözleşmeli sekreter olursa (4b) aylıksız izin kullanabilir miyim? Böyle bir durum gören, duyan var mı?

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