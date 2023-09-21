Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Eylül 2023 03:33
4b atama sırasında başvuru durumumuz değişirse
Merhabalar benim sorum adalet bakanlığı aşçı alımına başvurdum. başvurduğum zaman önlisans mezunuydum fakat süreç o kadar uzadı ki hala mülakat sonuçları açıklanmadı. ben o sıra lisans mezunu oldum bu durum beni olumsuz etkiler mi acaba ?

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