Geleceğim için çok önemli bir karar, giriş var çıkış yok.

Merhabalar ben Jandarma akademisini kazandım, eğitim 5 sene dersler oldukça zor nerdeyse Tıp okur gibi zor aynı uzunlukta sayılır. Jandarma subaylığında gidersem 5 senenin sonunda maddi manevi karşılığını alıcam ama 21 yaşındayım. 26 Yaşında Teğmen olucam. Alternatifimde şu ki ön lisans mezunuyum sağlık teknikeri olma ihtimalim var Aralık ayında daha az maaşla ve statüyle ama gençliğimi biraz daha yaşayabilirim :) kısa vaade de sağlık teknikerliği beni tatmin eder (Maddi sıkıntım var) ama uzun vaade de jandarma Subaylık eder. Sizce hangisi askeeliği yapabilirim kabiliyetim var ama gençliğimi vermiş olucam. Gençliğimi verdikten sonra kariyer kapıları açılıcak ama Albaylığım İlçe jandarma komutanlığım garanti. Sizce hangisi, siz olsanız ne yapardınız??? Dipnot: Okuldaki arkadaşım atanman garantiyse gelme diyor (gelmesi garanti değil) askeri okul psikoljisi sanırım pek memnun olan yok. Sözleşmeli olmalarına rağmen Fakülteliler maaş alıyor diye Suemlilere özeniyorlarmış.
Merhabalar ben Jandarma akademisini kazandım, eğitim 5 sene dersler oldukça zor nerdeyse Tıp okur gibi zor aynı uzunlukta sayılır. Jandarma subaylığında gidersem 5 senenin sonunda maddi manevi karşılığını alıcam ama 21 yaşındayım. 26 Yaşında Teğmen olucam. Alternatifimde şu ki ön lisans mezunuyum sağlık teknikeri olma ihtimalim var Aralık ayında daha az maaşla ve statüyle ama gençliğimi biraz daha yaşayabilirim :) kısa vaade de sağlık teknikerliği beni tatmin eder (Maddi sıkıntım var) ama uzun vaade de jandarma Subaylık eder. Sizce hangisi askeeliği yapabilirim kabiliyetim var ama gençliğimi vermiş olucam. Gençliğimi verdikten sonra kariyer kapıları açılıcak ama Albaylığım İlçe jandarma komutanlığım garanti. Sizce hangisi, siz olsanız ne yapardınız??? Dipnot: Okuldaki arkadaşım atanman garantiyse gelme diyor (gelmesi garanti değil) askeri okul psikoljisi sanırım pek memnun olan yok. Sözleşmeli olmalarına rağmen Fakülteliler maaş alıyor diye Suemlilere özeniyorlarmış.