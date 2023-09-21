Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


21 Eylül 2023 08:48
Akademisyenlikte yaş

Merhabalar,

Ben 37 yaşındayım ve akademisyenlik hayalim için bir adım atmak istiyorum. Bunun için geç kalmış sayılır mıyım ? İleride öğretim üyeliği için yaptığım başvurularda yaştan dolayı ret cevapları alır mıyım?


hulahopp
Şef
21 Eylül 2023 10:30

yaş değil; torpiliniz yada mükemmel ötesi çalışmalarınız yoksa, ret cevabı alırsınız.

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