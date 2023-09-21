KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Eylül 2023 10:08
Mimar Buse hakkında

Bu kullanıcıyı forumdan yasaklarmısınız? Hergün aynı konu başlıklarını açıp açıp insanları aşağıladığını küçük gördüğünü görmüyormu yöneticiler? İnsanlar sadece basit bi Telegram linki paylaştı diye forumdan yasaklanırken bu kullanıcıya başlıklarına ve yorumlarına nasıl göz yumulabiliyor? İşitmediğimizi beddua bile kalmadı gerçekten yeter

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