Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Eylül 2023 10:36
MEB Görevde Yükselme Atama Kılavuzu

MEB Temmuz ayında yapmış olduğu görevde yükselme sınavı için atama kılavuzunu hala yayınlamadı. İşlerin bu kadar yavaş ilerlediği başka bakanlık var mı bilmiyorum. Memurlar.net sizde anasayfanızdan konuyla ilgili bi haber yapsanız ne iyi olur.


2ven
Aday Memur
21 Eylül 2023 11:05

mmeurlar.net'e bağış yapmadan haber yaptıramıyorsun, hele birde mebde memursan.

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