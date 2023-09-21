Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Eylül 2023 10:57
Aile Birliği Mazereti İle Birim Dışı Tayin??

BAM'da çalışmaktayım. Aile mazereti ile dilekçemde Ankara BAM veya BİM isterken, bakanlığımız İlk Derece Mahkemesi'ne tayinimi verdi. Buna ilişkin herhangi bir emsal Karar var mı? Bir bilginiz var mı?

Çok Yazılan Konular

Adalet Çalışanları Birlik Olma Vaktiİstifa sonrası dönemiyorum acil yardım çağrısıİşbaşı kontrol tarihi ?Uzlaştırmacı eğitimi hk.Geçici Görevlendirme hk.Yeni açılacak cezaevleriEmsale takılmakBir zabıt katibinin en büyük dramı sizce nedir?Kurumlar arası geçiş hakkındaEş Tayini Yeni Kuruma Başlangıç

Sözlük

radyodaki istekler 1 Cellat 1 seksen üçlüler 2 20.09.2023 galatasaray vs kopenhag maçı 9 bit pazarı 1 çekirdek kabuğunun damağa batması 1 laçin 1 şu an çalan şarkı 5 ararat 1 ilteriş kağan 1

Son Haberler

TBMM'ye 'Fenerbahçe'nin saha dizilişi değiştirilsin' başvurusu7 ildeki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandıTMO Genel Müdüründen 'hububat stoğu' açıklaması: Sorun yokPolis memuru ve oğlunun öldüğü kazada sürücüye para cezasıAltının gram fiyatı 1.675 lira seviyesinden işlem görüyor

Editörün Seçimi

2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Bir zabıt katibinin en büyük dramı sizce nedir?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynıAdalet Çalışanları Birlik Olma Vakti