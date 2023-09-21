Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
21 Eylül 2023 11:09
İzmir verilir.Osmaniye,Adana,Mersin, Maraş,Hatay, İç Anadolu alınır

657 4 b önlisans sağlık teknikeri (tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik) ünvanım

İzmir verilir Osmaniye Adana Mersin Kahramanmaraş Hatay Dörtyol İç Anadolu alınır.

Çok Yazılan Konular

TDS Yardımİstifa sonrası yeniden atamaEş durumu redToplu kadro sonrası aile birliği mazereti için 3 yıl doldurmak gerekli midirsağlık bakanlığı raporlu iken mazeret tayiniSağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak Döner sermayeŞözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynıÖnemliEş durumu tayini

Sözlük

kopt 1 yedi balık bayramı 1 geoguessr 1 söğünmek 1 radyo 1 maaş 7 şu an çalan şarkı 5 kendisi gitmiş geride açtığı konular kalmış olan yazarlar 3 ararat 1 Sen ne anlatıyon be abla gözünü seviyim be abi 3

Son Haberler

Bakan Tunç: Adalete güveni sarsmak isteyenlere asla geçit vermeyeceğizBorsa günün ilk yarısında gerilediMilli füzelerin başarısı ihracatta hedefleri değiştirdi16 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün cezası belli olduKöpeklere müdahale şekli nedeniyle 2 belediye personeli açığa aldı

Editörün Seçimi

2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Bir zabıt katibinin en büyük dramı sizce nedir?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynıAdalet Çalışanları Birlik Olma Vakti