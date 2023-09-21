4B'li Koruma ve Güvenlik Görevlisi Tayin Hakkı

Öncelikle iyi çalışmalar herkese. Tarım Bakanlığına bağlı 657'ye tabi 4b li Korum ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmaktayım. 4 sene sonunda kadroyu aldıktan sonra tayin hakkım var diye biliyorum. Ama burda bazılarının söylediklerine göre öyle bi hakkım yokmuş. Bende bakanlığı arayıp bilgi aldım ve tayin hakkınız var dendi. Bu sefer burda tayin hakkınız yok diyenler, tayin hakkınız olsa bile rahat rahat göndermiyorlarmış emniyete bağlısınız ayriyeten diyorlar.

Yani işin özü 3+1 yani 4 sene sonunda hizmet yılımı doldurduktan sonra tayin olabiliyor muyum. Eş durumu gibi şeylerden yararlanabiliyor muyum. Bu konu hakkında bilgi sahibi olanlar bizi bilgilendirebilirlermi. Teşekkür ederim.