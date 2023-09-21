Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Eylül 2023 11:18
4B'li Koruma ve Güvenlik Görevlisi Tayin Hakkı

Öncelikle iyi çalışmalar herkese. Tarım Bakanlığına bağlı 657'ye tabi 4b li Korum ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmaktayım. 4 sene sonunda kadroyu aldıktan sonra tayin hakkım var diye biliyorum. Ama burda bazılarının söylediklerine göre öyle bi hakkım yokmuş. Bende bakanlığı arayıp bilgi aldım ve tayin hakkınız var dendi. Bu sefer burda tayin hakkınız yok diyenler, tayin hakkınız olsa bile rahat rahat göndermiyorlarmış emniyete bağlısınız ayriyeten diyorlar.

Yani işin özü 3+1 yani 4 sene sonunda hizmet yılımı doldurduktan sonra tayin olabiliyor muyum. Eş durumu gibi şeylerden yararlanabiliyor muyum. Bu konu hakkında bilgi sahibi olanlar bizi bilgilendirebilirlermi. Teşekkür ederim.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
21 Eylül 2023 11:45

Emniyete mi bağlıymışsınız? Bildiğimiz Emniyet Müdürlüğüne mi? Tarım Bakanlığında görev yaptığınız halde mi? :)


ÇİFTÇİ11
Aday Memur
21 Eylül 2023 11:50

Bizim 5188 Özel Güvenlik Kanununa bağlı olduğumuz için ayriyeten Emniyete bağlısınız diyor bu gibi konularda

hsnd, 2 saat önce

Emniyete mi bağlıymışsınız? Bildiğimiz Emniyet Müdürlüğüne mi? Tarım Bakanlığında görev yaptığınız halde mi? :)


hsnd
Başbakan Müsteşarı
21 Eylül 2023 13:08

Kanuna bağlı olduğunuz doğru ancak emniyete bağlısınız demek doğru değil. Tayin durumu sadece sizi ve bağlı olduğunuz yani çalıştığınız kurumu bağlar. Emniyetin tayin durumunuzla alakası yok.

ÇİFTÇİ11, 2 saat önce

Bizim 5188 Özel Güvenlik Kanununa bağlı olduğumuz için ayriyeten Emniyete bağlısınız diyor bu gibi konularda


ÇİFTÇİ11
Aday Memur
21 Eylül 2023 13:14

Tamamdır hocam teşekkür ederim

hsnd, 19 dk. önce

Kanuna bağlı olduğunuz doğru ancak emniyete bağlısınız demek doğru değil. Tayin durumu sadece sizi ve bağlı olduğunuz yani çalıştığınız kurumu bağlar. Emniyetin tayin durumunuzla alakası yok.

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