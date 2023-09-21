KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


21 Eylül 2023 11:19
Dgs ek tercih taban puan şartı var mı
Bilgisi olanlar yazarsa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Sözlük

maaş 7 ilteriş kağan 1 komik sokak isimleri 1 amazon ormanları 1 9-1-1 dizisi 1 kara mamba 1 en cesaretli insanlar 1 merli.sapere aude 1 banlamak 1 şu an çalan şarkı 5

Son Haberler

Bakan Tunç: Adalete güveni sarsmak isteyenlere asla geçit vermeyeceğizBorsa günün ilk yarısında gerilediMilli füzelerin başarısı ihracatta hedefleri değiştirdi16 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün cezası belli olduKöpeklere müdahale şekli nedeniyle 2 belediye personeli açığa aldı

Editörün Seçimi

2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Bir zabıt katibinin en büyük dramı sizce nedir?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynıAdalet Çalışanları Birlik Olma Vakti