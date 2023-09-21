Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Eylül 2023 11:32
Hizmet Birleştirme

Memuriyetten önce yapılmış olan askerlik hizmetini yedek subay astsubay olarak yapan biri hizmet birleştirme ile önceden yıllık izin hakkı kazanılabilir mi ?

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