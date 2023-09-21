Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Eylül 2023 11:38
2008 öncesi başlayanlardan D dilimi rapor alıp Gih seçip sonradan emekliliği seçmek ile direk malule
Önce gih olup sonradan emekliliği seçmek yada direk malulen emekli olmak bu konuda bilgisi olan var mı?

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