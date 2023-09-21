Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


21 Eylül 2023 11:41
GSB Destek Personeli
arkadaşlar merhaba gsb taşra destek personeli olarak atandım, evrak teslimini yaptım. güvenlik ve arşiv soruşturması bekliyorum. çalışan veya bilen birileri varsa bu konu halkında fikir alışverişi yapalım. Ben izmire başvuru yapmıştım 78.9'la atandım.

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