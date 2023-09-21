KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


21 Eylül 2023 11:46
Aöf dersler ne zaman açılacak

Merhabalar, bu yıl Anadolu üniversitesi tarih bölümüne başladım, ekampüs platformundan derslerimi göremiyorum. ayrıca ders seçmem mi gerekiyor, yoksa ders dönemi başladığında mı görebileceğim?

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