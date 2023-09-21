Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Eylül 2023 11:47
DHMİ eğitim

Merhaba , DHMİ yeni atanan personeline oryantasyon eğitimi uyguluyor mu ?


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
21 Eylül 2023 12:23

Hangi kadro olduğuna bağlı


konyamey
Memur
21 Eylül 2023 13:03
hangi kadrolara var hocam
Kpsbirincisi, 1 saat önce

Hangi kadro olduğuna bağlı

Toplam 2 mesaj

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