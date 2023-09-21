Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Eylül 2023 12:18
Öğretmenler günü

Merhaba bu yıl öğretmenler günü programı bana verildi. Programla ilgili yaratıcı fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Hediyelik ya da program akışı ile ilgili her şey olabilir. Teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

'Pdr Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'Neden PDR bölümünü kıskanıyorsunuz ?Tüm öğretmenlere beş gün okula gelme zorunluluğuuzman öğretmen maaşı ocak?ta 42000 lira olacak. Öğretmenlerin haftanın 5 günü 8/17 okulda bulunmaları gerekliliğiSınıfta hakimiyet kuramıyorumEğitim Öğretim Ödeneği Yatan İl ve İlçeler...Neyi bekliyoruz hocam ?İdarecilerin Derse Girme ZorunluluğuMaaş Farkı Hesaplamasında 8000 TL Seyyanen Zam Dikkate Alınıyor Mu ?

Sözlük

Yağlı güreş 2 en kötü ilk randevu tecrübeleri 1 kendisi gitmiş geride açtığı konular kalmış olan yazarlar 3 ekminezi 1 Botulinum 1 bozuk paraları temizlemek 3 Fridanın Vazgeçme Eşiği Ve Mektubu 1 Cellat 1 tello halayı 1 aramızdan bir geçti 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletlerde yoğun diplomasi trafiğiBakan Tunç: Adalete güveni sarsmak isteyenlere asla geçit vermeyeceğizBorsa günün ilk yarısında gerilediMilli füzelerin başarısı ihracatta hedefleri değiştirdi16 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün cezası belli oldu

Editörün Seçimi

2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Bir zabıt katibinin en büyük dramı sizce nedir?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynıAdalet Çalışanları Birlik Olma Vakti