Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Eylül 2023 12:47
Eş durumun tayini bilgilendirme

Herkese iyi günler;

İstanbulda 2 yıldır hemşire olarak görev yapmaktayım 1 yıl önce kadroya geçirildim. Evlenmeyi düşündüğüm kadın başka bir ilde 6 yıldır ASM de sözleşmeli olarak görev yapmakta. Ancak kpss ile atama değil ASM kendi bünyesinde eleman olarak almış. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda;

1) Eş durumu tayini yaptığımda eşimin bulunduğu ile gidebilir miyim zaten eşimin yer değiştirme gibi bir durumu söz konusu değil?

2) Eş durumu tayini için ne kadar süredir evli olmak gerekiyor mesela ben 2 günlük evliyken bu tayin isteğinde bulunabilir miyim?

3) Eş durumu tayininde bulunmak için belirli tarihler var mı yoksa kadrolu personel istediği tarihte bu başvuruyu yapabilir mi?

4) Bu eş durumu tayinine olumsuz yanıt alma ihtimalim var mıdır?

Bu konu hakkında bilgisi olanlar yardımcı olabilirse çok sevinirim?

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