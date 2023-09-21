Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Eylül 2023 12:48
GİHE GEÇMEK İSTİYORUM

Abilerim kardeşlerim tek çocuğum. Annem kanser hastası Büyükşehir olan ilime bir türlü tayinim olmuyor geçici hizmetle bile vermiyorlar. Vasilik almam istendi annemin akıl sağlığı yerinde olduğu için vasilik de alamıyorum. Kafayı yemek üzereyim kendime zarar vermemek için artık GİH olmak istiyorum 2 yıllık memurum. Nasıl geçiş yapabilirim lütfen yardım edin


Dramagrl
Aday Memur
21 Eylül 2023 13:26
inşallah geçersin bence psikologa git psikolojin yopranmıs söyle gihe gecmek istiyorum diye
Toplam 1 mesaj

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