Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


21 Eylül 2023 13:14
Muhasebe

Merhabalar belediye a.ş şirket kurdu memur muhasebesini bakabilir mi biraz araştırdım yönetim de yer alır ama görev alamazlar diyor muhasebe de görev değil mi cevaplarsanız çok teşekkürler

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