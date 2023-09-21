KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Eylül 2023 13:19
2024 dış kaynak subay alım ilanı

Merhabalar. Yüksek lisanstan 2024 eylülde mezun oluyorum. 2024 alımına yetişme hiçbir ihtimalim var mı sizce. Malum ilanlar genelde Eylül başında geliyor. Bu tarihin Ekim olma olasılığı var mıdır. Şimdiden teşekkür ederim

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