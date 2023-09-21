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Editörler : Lanet


21 Eylül 2023 13:30
Devlet memuruna görev verilmemesi

Devlet memuruna herhangi bir görev verilmemesi kamu zararına neden olurmu?

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