'Diyanetin Ortak Nitelik' şartını değiştirmesi ne anlam ifade ediyor?

Konu hakkında detaylı bilgisi olan açıklayabilir mi? Yönetmelik sadece personel alımında mı, soruşturmada mı yoksa genel olarak mı işleyecek?

Konu hakkında detaylı bilgisi olan açıklayabilir mi? Yönetmelik sadece personel alımında mı, soruşturmada mı yoksa genel olarak mı işleyecek?