Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


21 Eylül 2023 13:42
'Diyanetin Ortak Nitelik' şartını değiştirmesi ne anlam ifade ediyor?
Konu hakkında detaylı bilgisi olan açıklayabilir mi? Yönetmelik sadece personel alımında mı, soruşturmada mı yoksa genel olarak mı işleyecek?

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