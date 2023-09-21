Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Eylül 2023 14:54
Aday öğretmen meb ve ösym sınavlarında görev alabilir mi

hocalarım aday öğretmen meb ve ösym nin sınavlarında görev alabilir mi alamaz ise sözleşmeli olduğunda görev alabilir mi


AUÇA
Aday Memur
21 Eylül 2023 15:22

Alir fakat zorluk ceker

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