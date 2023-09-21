Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Eylül 2023 15:07
Hizmet Birleştirme

Memuriyetten önce yedek subay astsubay olarak yapılan askerlik memuriyete girince yıllık izne etkisi olur mu ? Yıllık izin için 1 yıllık süreyi tamamlamaya gerek var mi ?

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