Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Eylül 2023 15:25
Mimarlar toplu sözleşmede geçen ek ödemeden fayalanabilecek mi?

İç mimarlar ve Peyzaj Mimarları için farklı bir ek ödeme maddesi var mühendisler için farklı bir ek ödeme maddesi var ama ikisinde de Mimarlardan bahsedilmiyor. Mimarlar bunlardan herhangi birisinden faydalanabilecek mi yoksa hiç hesaba katılmadı mı?

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